"Walgelijke" Charlie Hebdo-cartoon over aardbeving zorgt voor ophef in Italië

Door: redactie

2/09/16 - 19u10 Bron: Belga

© Charlie Hebdo.

Een cartoon in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo over de aardbeving in Italië heeft verontwaardiging en woede uitgelokt. "Hoe kan men in godsnaam een karikatuur van de doden maken? ", reageerde de burgemeester van het zwaarst getroffen stadje Amatrice, Sergio Pirozzi, volgens het persangentschap Ansa. Hij omschreef de cartoon als "walgelijk en pijnlijk".