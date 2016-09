Meisje (14) huilt tranen van geluk als ze hoort dat ze eindelijk nieuw hart krijgt

Koen Van De Sype

2/09/16 - 18u24 Bron: abc News

Macey Wright (14) uit Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah heeft eindelijk het verlossende telefoontje gekregen waar ze al zo lang op wachtte: er is een ruilhart voor haar. Het aangrijpende filmpje waarin te zien is hoe ze in tranen uitbarst als ze het nieuws krijgt, is al bijna 190.000 keer bekeken en 1.700 keer gedeeld.

Spelen was voor Macey vroeger nooit makkelijk. © Facebook. Het was haar mama Patrice die de beelden maandag maakte. "Ze hebben net gebeld", horen we haar zeggen. "Ze zeiden dat ze nog niet zeker waren, maar dat we klaar moeten staan. Over een uur bellen ze en dan moeten we meteen in de auto zitten en kunnen vertrekken."



Macey werd geboren met een hartafwijking, waardoor ze al verscheidene keren een openhartoperatie moest ondergaan. De laatste nog maar drie jaar geleden. Maar dit jaar verzwakte haar hart opeens. Ze kreeg meteen een hogere plaats op de wachtlijst voor een transplantatie omdat de tijd begon te dringen. Lees ook Politievrouw wiegt urenlang baby na overdosis ouders

Dapper Maandag was het dan eindelijk zo ver. Een uur na het telefoontje waren Macey en haar ouders al op weg naar het Primary Children's Medical Center, nadat ze de bevestiging hadden gehad dat het hart wel degelijk in aanmerking kwam voor het meisje. Dezelfde dag nog werd ze geopereerd. Macey met haar ouders in het ziekenhuis, net voor de operatie. © Facebook.