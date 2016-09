10 doden, tientallen gewonden na explosie op Filipijnse markt

Door: redactie

2/09/16 - 17u49

Na een ontploffing tijdens een avondmarkt in Davao, de thuisstad van de recent verkozen Filipijnse president Rodrigo Duterte, zijn volgens lokale autoriteiten zeker tien doden gevallen. Presidentieel woordvoerder Ernesto Abello verklaarde aan CNN dat er ook 60 gewonden zijn. President Rodrigo Duterte is ter plaatse.

De explosie vond plaats in de drukke avondmarkt op Roxas Boulevard, rond halfelf plaatselijke tijd. Honderden mensen bezoeken de avondmarkt met eetstalletjes, massagekraampjes en kramen met tweedehandskleding.



Over de dader(s) is nog niets bekend. Davao-Stad is de thuisbasis van de nieuwe president Rodrigo Duterte, die heeft aangekondigd misdaad en drugsgebruik meedogenloos te zullen bestrijden.