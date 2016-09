Vrouw wordt verkracht maar denkt dat het haar partner is

MVDB

Bron: L'independant.fr

Een vrouw is afgelopen weekend in een vakantieverblijf in de zuidelijk gelegen Franse kustplaats Port-la-Nouvelle het slachtoffer geworden van een bizarre verkrachting. Een animator drong in de nacht van vrijdag op zaterdag haar kamer binnen en verkrachtte haar. De vrouw van in de dertig dacht dat het haar partner was die bij haar in bed kroop en verzette zich niet.