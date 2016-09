Tienduizenden Turkse ambtenaren ontslagen

Door: redactie

2/09/16 - 16u15 Bron: ANP

President Erdogan © ap.

Zeven weken na de couppoging in Turkije zijn vandaag nog eens 50.000 staatsambtenaren onder de noodtoestand per decreet ontslagen, onder andere omdat zij een terroristische organisatie zouden hebben ondersteund. Ruim 20.000 van hen werkten in het onderwijs en bijna 8.000 bij de politie, berichtte het staatspersbureau Anadolu. Met al eerder aangekondigde ontslagen zijn nu in totaal bijna 130.000 ambtenaren aan de kant gezet.