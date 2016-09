Door: redactie

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van een SpaceX-raket die gisteren op het lanceerplatform in Cape Canaveral in Florida ontplofte. Op de beelden is te zien hoe een onbemande raket van het ruimtevaartbedrijf SpaceX ontploft en in een mum van tijd is de raket een grote vuurbal. De Falcon 9 had zaterdag een satelliet van Facebook moeten lanceren, maar tijdens een test is het dus mis gegaan. Gelukkig was er niemand op het platform en zijn er geen gewonden gevallen.