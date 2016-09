Cholera-epidemie in Congo kostte al meer dan 500 mensen het leven

Door: redactie

2/09/16 - 14u22 Bron: AFP

Een vrouw zorgt voor haar door cholera getroffen kind in een hospitaal in Goma, Congo. © afp.

In Congo (DRC) heeft de cholera-epidemie dit jaar al aan 517 mensen het leven gekost, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er raakten ook al 18.000 mensen besmet. WHO zal in Kinshasa een vaccinatiecampagne opstarten bij 300.000 personen.

"Het is een zeer slecht jaar. Vandaag hebben we al bijna 18.000 gevallen, dat is bijna evenveel als in heel 2015", verklaarde Dominique Legros van het choleraprogramma van de WHO.



Cholera is een ziekte die voortdurend in Congo voorkomt, maar meestal word enkel het oosten van het land getroffen. De epidemie heeft zich dit jaar evenwel via de Kongo-rivier naar het westen kunnen verspreiden. Daardoor woedt de ziekte ook in de steden Kisangani en Mbandaka, en werden er sinds 13 augustus ook "dertien gevallen en twee doden" vastgesteld in de hoofdstad Kinshasa.



"Dit is erg onrustwekkend, want de epidemie treft ook regio's waar de bevolking minder beschermd is en waar het medisch personeel het niet gewend is om met cholera om te gaan", aldus Legros.



De WHO heeft nu medisch materiaal en experts naar de regio gestuurd. De organisatie heeft vrijdag ook beslist om in Kinshasa een vaccinatiecampagne te ondersteunen die daar een verdere uitbreiding van de epidemie moet voorkomen. In de grootste risicogebieden van de hoofdstad zullen in totaal zowat 300.000 mensen gevaccineerd worden.