Door: redactie

2/09/16 - 13u53 Bron: vtmnieuws.be

In de Verenigde Staten in Florida is orkaan Hermine aan land gegaan met windsnelheden van 130 kilometer per uur. In bijna de hele staat is de noodtoestand uitgeroepen en verwachten ze een enorme hoeveelheid neerslag. Plaatselijk zou het water zelfs een halve meter hoog komen te staan.