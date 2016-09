Britse pub in alle staten nadat Chinese kunstenaar 'huisgeest' steelt

Koen Van De Sype

In Groot-Brittannië is een rel ontstaan om een spook. De Chinese kunstenaar Lu Pingyuan stal naar eigen zeggen de 'huisgeest' van Ye Olde Man and Scythe in Churgate bij Manchester, een van de oudste pubs van het land. "Het spook is van ons en we willen het terug", aldus eigenaar Richard Greenwood.

James Stanley op een schilderij van Antoon van Dyck. © rv.

De 'geest' waar het om gaat, zou van James Stanley zijn, de zevende graaf van Derby. Zijn familie was eigenaar van de zaak, die gebouwd werd in 1251. Volgens de overlevering zou de edelman zijn laatste uren er hebben doorgebracht, voor hij in 1651 onthoofd werd, op het einde van de Burgeroorlog.



het 'spook' kreeg wereldwijd aandacht in 2014, toen camerabeelden van de zaak op het internet verschenen waarop een schim te zien was aan de bar. Het wekte de aandacht van de Chinese kunstenaar Lu Pingyuan, die naar Engeland reisde om de zaak uit te zoeken.



Naar eigen zeggen zou hij de geest gevolgd zijn naar het toilet, waar hij hem met een spreuk ving in een metalen omhulsel. "Ik was helemaal in de ban van de legende", verklaart hij. "Dat de geest in onze wereld bleef lang na de onthoofding van de man. Ik wilde dat hij behandeld zou worden als het kunstwerk dat hij is en daarom heb ik hem gevangen en zal ik hem tonen op een expo die de wereld zal rondreizen. Hij is nu al te zien in het Centre for Chinese Contemporary Art in Manchester."



Volgens de kunstenaar zou hij de 'geest' om toestemming gevraagd hebben. Maar daar gelooft de eigenaar van de pub niks van. En Richard Greenwood wil zijn spook terug. In een brief aan Lu schreef hij: "dat de geest van James Stanley nauw verbonden is met het stadje en Ye Olde Man and Scythe" en dat hij "vindt dat de geest daar ook moet blijven, voor de natuurlijke orde van de dingen." Hij vraagt dan ook dat de kunstenaar de geest zou terugbrengen als de internationale expo voorbij is. Lu heeft al laten weten dat hij het aan de 'geest' zal vragen wat hij wil.