Door: redactie

2/09/16 - 12u17 Bron: vtmnieuws.be

video

In de Verenigde Staten in Florida is orkaan Hermine aan land gegaan met windsnelheden van 120 kilometer per uur. In bijna de hele staat is de noodtoestand uitgeroepen en verwachten ze een halve Hermine is boven de Golf van Mexico van een tropische storm aangewakkerd tot een orkaan. Straks trekt ze verder richting oostkust. Verwacht wordt dat de orkaan over een drietal dagen boven de Atlantische Oceaan zal afzakken en uiteindelijk verdwijnen.