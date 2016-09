Hij doodde haar dochter en drie kleinkinderen: wat deze vrouw doet zullen weinigen haar nadoen

Koen Van De Sype

"De man die mijn dochter en haar drie geweldige zonen dit heeft aangedaan, is niet de man die ik kende en die ik graag zag." Met die woorden heeft de Ierse Mary Coll haar schoonzoon Alan Hawe (41) vergeven, nadat hij zondag zijn vrouw Clodagh (39) en hun drie kinderen doodde en daarna zelfmoord pleegde.

Het familiedrama gebeurde in Ballyjamesduff, Ierland. De leraar stak eerst zijn vrouw en drie zonen Liam (15), Niall (11) en Ryan (6) dood, waarna hij zichzelf verhing. Maar niet voor hij op de deur een briefje had gehangen: "Kom niet binnen. Bel de politie." De schoonmoeder van de man deed de macabere ontdekking een dag later. Volgens een goede vriend zou ze haar schoonzoon desondanks niets verwijten. "Haar hart is gebroken, maar ze heeft hem vergeven", klinkt het. "Het kan niet makkelijk zijn, maar ze zegt dat ze de échte Alan kent. De man die dit heeft gedaan, was volgens haar een vreemde. Als Alan bij zijn verstand was geweest, zou hij zijn vrouw en kinderen nooit een haar op hun hoofd gekrenkt hebben. Hij hield van hen. Alles wat hij deed, was voor hen."

Tragedie

Alan was de man die de familie samenhield en een steun en toeverlaat was voor iedereen Vriend van de familie

Hawe liet een afscheidsbrief achter waarin hij de reden van zijn daden verklaarde, maar over de inhoud daarvan is niets bekend. Voor Coll is het de zoveelste tragedie die haar familie treft. Tien jaar geleden verloor ze ook al haar zoon Tadgh en in 2013 haar schoonzoon Richie. Richie zou zondag 36 geworden zijn. "Alan was de man die toen de familie samenhield en een steun en toeverlaat was voor iedereen. Mary keek zo naar hem op", klinkt het. "Dat maakt het des te moeilijker om te geloven wat er nu is gebeurd."



Begrafenis

Over hoe het precies verder moest met de begrafenis - zou het gezin samen worden begraven of de vader apart - was er geen discussie. Coll wilde dat ze samen worden begraven en ook bij elkaar een laatste rustplaats krijgen op het plaatselijke kerkhof. Ze kreeg daarin de steun van haar dochter Jacqueline. Ze vroeg de aanwezigen ook geen bloemen mee te brengen maar geld te schenken aan Pieta House, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor zelfmoordpreventie.



Met vragen over zelfdoding kan je in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813.