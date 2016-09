Politievrouw wiegt urenlang baby na overdosis ouders

Bewerkt door: Redactie

2/09/16 - 13u44 Bron: Daily Mail, AL.com, WBRC

Een dode vader en een moeder die nauwelijks nog leven vertoonde. Dat troffen agenten dinsdag aan in een flat in Birmingham, een stad in de Amerikaanse staat Alabama. In de woning bevonden zich ook vier kinderen, onder wie een baby van een maand oud. Een foto van een agente die de boreling in haar armen wiegt, verovert wereldwijd het internet.

Buren van het gezin hadden de politie verwittigd nadat ze de kinderen onophoudelijk hoorden huilen en de ouders hadden gevonden. Het koppel had een overdosis drugs genomen. De vader was al overleden toen de hulpdiensten arriveerden. Het leven van de moeder hing aan een zijden draadje. De vrouw lag bewusteloos in de zetel, ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Michelle Burton was een van de agenten die ter plaatse gingen na de noodoproep. De politievrouw deed de eerste vaststellingen en ontfermde zich vervolgens over de kinderen. De baby werd samen met haar broers en zussen - van 7, 3 en 2 jaar oud - naar het politiebureau gebracht, waar sociale werkers op zoek gingen naar een pleeggezin voor de kroost.



Bovenstaande foto werd in het politiekantoor genomen. De man van Michelle, zelf ook een politieagent, deelde het beeld op Facebook. "Ik heb haar nog nooit zo mooi gezien als op deze foto. Wat een geweldige vrouw", schreef Brian Burton over zijn eega. Michelle had haar man op de hoogte gebracht dat ze die avond laat zou werken. Uiteindelijk kwam ze pas rond 4 uur 's ochtends thuis. Al die tijd had de Amerikaanse voor de kinderen gezorgd. Ze wiegde het jongste meisje in slaap, en hield haar urenlang vast.



Michelle's moederinstinct stak de kop op toen ze met de schrijnende situatie werd geconfronteerd. "Wie mij kent, weet dat ik zo ben. Op het werk noemt iedereen mij 'mama'", vertelde de agente aan de nieuwswebsite WBRC. "Ik heb mijn uniform uitgedaan en heb de baby in mijn armen genomen, omdat ik weet dat baby's graag vastgehouden worden. Het meisje heeft geslapen en geslapen totdat ze niet meer kon."



Politiechef Ron Sellers looft de toewijding van Michelle. "Het was een erg droevige situatie." Anderen reageren minder enthousiast. Volgens WBRC ontving Michelle haatberichten van familie van de kinderen. Zelf zegt de politievrouw dat ze enkel haar job deed. Ze meldt nog dat de kinderen intussen in een pleeggezin zijn geplaatst.