"Wow...": jury X Factor in tranen na aangrijpende auditie van deze jongen

"Ik heb dit liedje geschreven voor mijn broertje. Hij stierf toen hij nog heel klein was." Christian Burrows (19) had meteen de aandacht van de jury bij zijn auditie in het nieuwe seizoen van The X Factor in Groot-Brittannië. En terecht, want de juryleden moesten zichtbaar hun tranen wegslikken tijdens zijn optreden. En de jury niet alleen: in een paar dagen tijd werd het filmpje al bijna 2 miljoen keer bekeken.

De ouders en het zusje van Christian kijken gespannen toe tijdens de auditie. © YouTube/The X Factor. De Britse barman was eigenlijk helemaal niet van plan geweest het nummer te brengen. Hij had eigenlijk 'Take me home' van John Denver in gedachten. Maar toen jurylid Simon Cowell hem vroeg wat hem naar The X Factor had gebracht, vertelde hij dat hij altijd al met muziek bezig was geweest en dat hij tijdens een concert van singer-songwriter Ed Sheeran opeens besefte dat hij net zo wilde zijn. "Maar bij Ed Sheeran gaat het allemaal om de songs", wierp Cowell op. Waarop Christian vertelde dat hij ook al verscheidene nummers had geschreven.



"Kunnen we er een van horen?", vroeg Cowell plots. Waarop de jongen aarzelden instemde. "Ik wil een nummer brengen over mijn gestorven broertje. Het betekent alles voor mij. Alleen mijn mama heeft het al gehoord", klonk het met ingesnoerde stem.

