"Merkel gaat in op eis Erdogan en verwerpt Armenië-resolutie parlement"

Door: redactie

2/09/16 - 09u42 Bron: ANP

© afp.

Duitsland De Duitse regering wil uitdrukkelijk afstand nemen van de erkenning door de Bondsdag van de volkenmoord op Armeniërs in de nadagen van het Ottomaanse Rijk. In ruil voor deze toegeving aan de Turkse regering verleent die voor Duitse autoriteiten weer toegang tot de in Turkije gelegerde Duitse troepen, meldt Der Spiegel.