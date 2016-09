"President Karimov is er slecht aan toe"

Door: redactie

Oezbekistan De Oezbeekse president Islam Karimov (78) ligt in kritieke toestand op de intensive care na een hersenbloeding. Dat heeft de regering vrijdagochtend bekendgemaakt.

"Met pijn in het hart melden we u dat de gezondheid van onze president snel achteruitgaat en dat de artsen het als kritiek zien", aldus een verklaring. Over de gezondheidstoestand van Karimov worden gewoonlijk geen mededelingen gedaan. De Kazachse president Nursultan Nazarbajev heeft een kort staatsbezoek aan China afgezegd zodat hij zaterdag naar Oezbekistan kan afreizen. Dat heeft een Kazachse regeringsbron vandaag gezegd tegen persbureau Reuters. De wijziging van plannen kan erop duiden dat de Kazachse regering zich voorbereidt op een aankondiging van de dood van Karimov, met wie het warme banden onderhoudt. Volgens sommige media zou Karimov al overleden zijn. Eerder werden foto's gepubliceerd die zouden aantonen dat de familiebegraafplaats in orde wordt gemaakt.

Er staat geen opvolger klaar voor de autoritaire president President Karimov. © reuters.

Karimov is sinds 1989 aan de macht, eerst als communistische partijleider en sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 als president van de Centraal-Aziatische republiek. Al die tijd regeerde hij met harde hand over zijn dertig miljoen onderdanen en duldde hij geen enkele oppositie.



In 2005 richtten zijn veiligheidstroepen in de stad Andizjon een bloedbad aan, toen demonstraten de straat op gingen uit protest tegen de willekeur van de autoriteiten. Daarbij werden honderden betogers gedood. Tegenstanders van het bewind worden onverbiddelijk opgepakt, voor jaren gevangen gezet en vaak gemarteld.



Iedereen vraagt zich af wat er zal gebeuren als Karimov, de enige president die de meeste Oezbeken ooit hebben meegemaakt, van het toneel is verdwenen. Volgens de Oezbeekse grondwet neemt in het geval de president overlijdt, de voorzitter van de Senaat de macht tijdelijk over, maar er staat geen opvolger klaar voor de autoritaire president.