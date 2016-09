Canadese premier spelt China de les over mensenrechten

KV

2/09/16 - 07u07 Bron: Huffington Post

De Canadese premier Justin Trudeau. © ap.

De Canadese eerste minister Justin Trudeau vertoeft momenteel in China in het kader van een staatsbezoek. De premier wil de culturele en commerciële banden tussen beide landen aanhalen, maar tijdens een toespraak maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn bezorgdheid te uiten over het gebrek aan respect voor de mensenrechten in China.

Justin Trudeau en de Chinese president Xi Jinping. © ap. Tijdens zijn speech op een evenement dat georganiseerd werd door de Canada China Business Council in Shanghai merkte Trudeau op dat hechtere economische relaties tussen beide landen het voor China en Canada mogelijk moeten maken om onderwerpen als bestuur, mensenrechten en de rechtsstaat te bespreken. Lees ook Canada verrast met opvallende regeringssamenstelling

Canadese premier verdedigt boerkini

Canada werkt aan genderneutraal ID-bewijs

Canadese premier loopt mee in Pride-parade "Het succes van de wereld is onlosmakelijk verbonden met het succes van China en ik weet dat dit geen gemakkelijke gesprekken zijn om te voeren, maar ze zijn nodig." Justin Trudeau

"Ik herinner iedereen eraan dat Canada - als een land dat met eigen ogen de voordelen gezien heeft van het recht op vrije meningsuiting en goed bestuur - China aanmoedigt om meer te doen om mensenrechten te promoten en te beschermen," zei hij tijdens zijn 22 minuten durende speech.



"In deze geglobaliseerde wereld zijn we allemaal betrokken bij wat hier gebeurt," ging Trudeau verder. "Het succes van de wereld is onlosmakelijk verbonden met het succes van China en ik weet dat dit geen gemakkelijke gesprekken zijn om te voeren, maar ze zijn nodig."



Trudeau vertelde ook dat de vrijheid van meningsuiting een "echte Canadese waarde" is. Hij deelde mee dat hij zowel aan president Xi Jinping als aan premier Li Keqiang tijdens gesprekken eerder deze week had gezegd dat de aanvaarding van een diversiteit aan perspectieven China sterker zal maken, net zoals dat in Canada het geval is.

Gendergelijkheid "Heren, het is 2016. Er moeten meer vrouwen aan deze tafel zitten." Justin Trudeau Vervolgens ging de Canadese premier nog een stapje verder en haalde hij ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan. "Kijk, wij zijn Canadezen - we reizen met onze waarden en we aarzelen niet om ze te delen wanneer en waar we er de kans toe zien," zei hij vooraleer hij opvallend naar de tafel voor het podium keek. "En eigenlijk, hier is een kans vanavond: heren, het is 2016. Er moeten meer vrouwen aan deze tafel zitten."



Trudeaus regering in Canada bestaat uit vijftien mannen en vijftien vrouwen. Toen een journalist hem vorig jaar bij de regeringsvoorstelling vroeg waarom, gaf hij het korte en krachtige antwoord "omdat het 2015 is".