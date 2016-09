Politie gebruikt traangas tegen betogers in Caracas

Door: redactie

2/09/16 - 06u18 Bron: ANP

© ap.

VENEZUELA In de straten van de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben donderdag tienduizenden mensen betoogd. De grootste van de twee optochten betrof een door de oppositie georganiseerde demonstratie tegen president Nicolas Maduro. De politie zette traangas in. De nationale garde blokkeerde tevens de toegang tot de hoofdstad en journalisten mochten het land niet in.

© ap. President Nicolas Maduro tijdens de pro-regeringsbetoging. © reuters.

Honderdduizenden aanhangers van de oppositie gingen de straat op om het vertrek van de regering te eisen. Gehuld in het wit scandeerden de betogers "Deze regering zal vallen'", terwijl ze door de straten van de hoofdstad Caracas trokken.



Door de economische crisis waarmee het land sukkelt, deels veroorzaakt door slecht overheidsbeleid en de te goedkope olieprijzen, deels door een boycot van de rijke Venezolaanse elite, is het ongenoegen in het land groot en probeert de oppositie van de gelegenheid gebruik te maken om Maduro ten val te brengen. Daardoor zou, na de politieke putsch in Brazilië, "links" in Zuid-Amerika een nieuwe klap oplopen.



Nadat de officiële mars was beëindigd, ging een deel van de protestanten naar de snelweg, waar een gevecht met veiligheidstroepen ontstond. Later op de avond werd traangas ingezet in de wijk Altamira. Op Twiter sprak burgemeester Ramon Muchacho over een "kleine groep met infiltranten".



Vrees voor staatsgreep

Maduro vermoedt dat het protest een voorbode is van een staatsgreep, een herhaling als het ware van het scenario van 2002, toen doden vielen bij een protest tegen toenmalig president Hugo Chavez en de man enkele dagen uit zijn ambt werd ontzet.



De oppositie, die intussen over een meerderheid in het parlement beschikt, probeert deze keer de macht te veroveren door onvrede te uiten over het uitblijven van een volksraadpleging over de afzetting van de president. Volgens parlementsvoorzitter Henry Ramos Allup bewijst de hoge opkomst bij de antiregeringsdemonstratie de wil van het volk om Maduro terug te fluiten.



Bij vorig protest tegen de regering, in 2014, vielen tientallen doden en honderden gewonden.



De oppositie wil, eens zij de macht in handen heeft, privatiseringen en besparingen doordrukken en een einde te maken aan sociale programma's ten behoeve van de minder bedeelden in het land. Dat zou Venezuela uit het economisch moeras moeten trekken.

Lees ook Grens tussen Colombia en Venezuela wordt opnieuw geopend voor voetgangers