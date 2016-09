Zwarte acteur wordt uitgescholden op straat en filmt incident

Door: redactie

2/09/16 - 05u07 Bron: Huffington Post

video Jesse Lipscombe, een zwarte acteur uit de Canadese stad Edmonton, was woensdag bezig met de opnames van een reclamespotje waarin hij zijn thuisstad promoot. Maar net op dat moment werd hij uitgescholden door de passagier van een voorbijrijdende wagen.

De auto stopt en vanuit zijn raampje riep de man "the niggers are coming, the niggers are coming" ("de negers komen", "de negers komen", red.). Lipscombe wandelde rustig naar de wagen, opende de deur aan de passagierskant en vroeg de man om zijn woorden te herhalen.



"Als mensen iemand zich ongemakkelijk doen voelen, dan doe ik graag hetzelfde bij hen", vertelde de acteur gisteren aan The Canadian Press. "Ik ben helemaal geen gewelddadig man en woorden doen veel, dus ik dacht ik ga ernaar toe en praat met hem over zijn beslissing om te zeggen wat hij zei."



De passagier wilde echter van geen conversatie weten, vloekte en sloeg de deur dicht. Terwijl de wagen wegreed, schold hij Lipscombe nogmaals uit.



"Wat is beter dan gewoon een pak slaag? Iemand openbaar ten schande maken", schreef de acteur bij de video die hij op Facebook deelde. De man hoopt dat het incident aanzet tot een conversatie over racisme.



"Ik heb in het verleden nog zulke dingen meegemaakt," aldus Lipscombe. "Ik zou durven zeggen dat bijna elke kleurling dergelijke dingen heeft meegemaakt. Vrouwen maken elke dag dingen als dit mee," vertelde hij aan CBC News.



Don Iveson, de burgemeester van Edmonton, veroordeelt het racistisch taalgebruik van de man in de wagen. "Niemand in onze stad zou ooit moeten blootgesteld worden aan haatdragende opmerkingen als deze," zei hij.