Belgische terreurverdachte blijft in Toulouse onder huisarrest

2/09/16 - 00u52 Bron: Belga

De administratieve rechtbank van Toulouse heeft gisteren geweigerd het huisarrest tegen de 31-jarige Farouk Ben Abbes op te heffen. Abbes is een Tunesische Belg die verdacht wordt van lidmaatschap van een "radicale islambeweging".

De man staat onder huisarrest sinds de aanslagen van 13 november in Parijs en de daaropvolgende noodtoestand voor het hele Franse grondgebied. Abbes staat bekend als een kennis van Fabien Clain, de Fransman die in een videoboodschap de aanslagen van 13 november in Parijs opeiste.