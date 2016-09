Anthony Weiner krijgt jobaanbieding van pornosite (als columnist)

Koen Van De Sype

Voormalig Amerikaans congreslid Anthony Weiner heeft een bijzondere werkaanbieding gekregen. Nadat zijn vrouw Hum Abedin hem verliet en hij zijn job als tv-commentator kwijtraakte na het zoveelste seksschandaal waarin hij zichzelf liet verzeilen, reikt pornosite Porn.com hem een helpende hand. Hij mag er aan de slag als... columnist.

Eerder deze week haalde Weiner weer het nieuws omdat hij voor de derde keer in een sextingschandaal verwikkeld was geraakt. Terwijl zijn vrouw in de machtigste kringen verkeert als vertrouweling van Hillary Clinton, stuurde hij andermaal pikante berichten en foto's naar een andere vrouw.



"Het is duidelijk dat Anthony Weiner een seksverslaving heeft", aldus Charles Anderson van Porn.com. "Zoals zo vaak bij die problematiek is zijn leven helemaal op zijn kop gezet. Hij is zowel zijn vrouw als zijn job bij NY1 kwijtgeraakt. Wij nemen seksverslaving zeer ernstig bij Porn.com en we beseffen dat meneer Weiner in een moeilijk parket zit. Hij moet zich erg alleen voelen, los van de naamloze vrouwen die hij zijn intussen legendarische foto's van zijn kruis stuurt."



Zilveren randje

Maar Anderson ziet een zilveren randje aan het hele verhaal. Hij hoopt Weiner te kunnen inhuren voor zijn site... als columnist. Hij zou hem een vaste, maandelijkse rubriek willen geven onder de titel 'Dear Mr. Weiner'. "Het is een ernstig en oprecht aanbod", klinkt het. "We willen van meneer Weiner onze allereerste 'liefde en seks'-columnist maken."



Blog

Weiner zou onder meer een blog moeten bijhouden waarop hij advies aanbiedt en commentaar geeft bij de laatste trends in de pornoindustrie. Hij zou ook pornofilms mogen recenseren. "Het mooie van de zaak is dat hij zich volledig zou kunnen laten gaan, dat hij zo vaak aan sexting zou mogen doen als hij wil en dat hij er nog eens voor betaald zou worden ook", klinkt het vrolijk bij Anderson.



Het valt nog te bezien of Weiner daar ook zo over denkt.