Bilen Ceyran zit nog steeds in voorhechtenis

Door: redactie

1/09/16 - 23u27 Bron: Belga

Bilen Ceyran is vicevoorzitster van Young Struggle, een organisatie van socialistische jongeren. © kos.

De Belgische studente van Turkse origine Bilen Ceyran (24) zit nog steeds in voorhechtenis in Turkije. Dat heeft haar moeder donderdagavond gemeld. Ceyran werd er afgelopen vrijdag samen met twee vrienden opgepakt terwijl ze er op vakantie was. De procureur van Balikesir heeft de zaak doorverwezen naar de rechtbank.