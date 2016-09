Tsunami-alarm in Nieuw-Zeeland opgeheven

Door: redactie

De inwoners van de oostkust van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland konden gisteren weer naar hun huizen terugkeren, nadat het tsunamialarm dat eerder op de dag werd afgekondigd weer werd opgeheven.

Vrijdagmorgen plaatselijke tijd vond er een beving plaats op 30 kilometer diepte, met magnitude 7,1 op 167 kilometer van de stad Gisborne. Daarna volgden nog een aantal naschokken.



Minder dan drie uur na de beving mochten de inwoners die uit hun huizen geëvacueerd werden weer naar huis terugkeren. Het ministerie voor Civiele Bescherming had gezegd golven tot een meter te verwachten aan de oostkust, maar de grootste golf reikte niet hoger dan 30 centimeter.



Volgens de Civiele Bescherming kwamen er ook geen berichten binnen over gewonden of materiële schade, al viel de elektriciteit op sommige plaatsen even uit.