Japan pakt 976 yakuza-gangsters op

Door: redactie

2/09/16 - 01u51 Bron: IBT

Yakuza-leden staan erom gekend uitgebreid getatoeëerd te zijn. © afp.

De Japanse politie heeft sinds maart al 976 leden van de yakuza (Japanse maffia) gearresteerd. Daarmee hopen ze een bendeoorlog te kunnen vermijden. In augustus 2015 splitste de bende Kobe Yamaguchi-gumi af van de Yamaguchi-gumi. Beide bendes strijden nu om terrein.

Beide yakuza-facties met in totaal zo'n 12.000 leden strijden nu zowel in Japan als daarbuiten om territorium. Om te vermijden dat het tot een bloedige oorlog komt, heeft de Japanse politie daarom sinds begin maart massaal leden van de bendes gearresteerd, vaak om kleine misdrijven.



Sommigen van hen kregen gevangenisstraffen opgelegd. Eerder dit jaar raakte bekend dat de prijs van illegale wapens piekte. De politie nam dat aan als een teken dat de bendes zich opmaakten voor een oorlog. Die kon tot nu toe vermeden worden, maar sinds de yakuza-splitsing kwamen al 25 mensen om het leven. Onder hen ook een politieagent. 70 andere mensen raakten gewond in een reeks incidenten waarbij zowel onschuldige omstanders als gangsters betrokken waren.



Volgens de politie werden 623 leden van de Yamaguchi-gumi en 353 leden van de Kobe Yamaguchi-gumi opgepakt.



Elders pakken de autoriteiten het wat zachtmoediger aan. In Fukuoka, de thuisstad van de Kudo-kai, een van de wreedste yakuza-groepen in Japan, verspreidde de politie in juni een advertentie die gangsters aanmoedigde om "een zondig leven achter zich te laten en een eerlijk, oprecht bestaan te leiden".