Ruim 4 jaar cel voor beruchte Roemeense hacker 'Guccifer'

2/09/16 - 00u40 Bron: Belga

Marcel Lehel Lazar bij zijn arrestatie in Boekarest op 22 januari 2014. © reuters.

Het Amerikaanse gerecht heeft gisteren de Roemeense hacker 'Guccifer', die onder meer persoonlijke boodschappen van ex-minister van Buitenlandse Buitenlandse Zaken Colin Powell en leden van de Bush-familie wereldkundig maakte, veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en vier maanden.

De 44-jarige hacker, met als echte naam Marcel Lehel Lazar, werd veroordeeld door een federale rechtbank van Alexandria, in de staat Virginia.



Lazar had in 2014 in Roemenië zeven jaar cel gekregen. Na veroordeling werd hij uitgeleverd aan Amerika. In mei pleitte hij in de VS schuldig aan alle aanklachten tegen hem.



De hacker veroorzaakte grote opschudding toen hij beweerde de e-mails gehackt te hebben van Hillary Clinton, die zelf onder vuur ligt voor het gebruik van een privéserver toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. De piraterij werd ontkend door James Comey, de baas van de FBI, maar 'Guccifer' slaagde er wel in om de mails van Sidney Blumenthal te hacken, een medewerker van Clinton.



In totaal maakte hij een honderdtal slachtoffers in de Verenigde Staten, onder meer bij de familie Bush. Zo werden foto's onderschept die George W. Bush naar zijn zus stuurde. Daarop waren verschillende van zijn schilderijen te zien, onder meer een zelfportret waarop hij een douche neemt.



De vertegenwoordigster van het Openbaar Ministerie Maya Song vroeg aan rechter James Cacheris om een sterk signaal te geven dat hacking een ernstig misdrijf is, des te meer omdat Lazar volgens haar nooit spijt toonde. Marcel Lazar bleef onbewogen bij het aanhoren van zijn straf.