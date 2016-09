VS stoppen met produceren van clusterbommen

Door: redactie

2/09/16 - 00u22 Bron: Belga

Model van een clusterbom © thinkstock.

De laatste Amerikaanse producent van de in veel landen verboden clusterbommen, heeft beslist om ermee op te houden. Dat is een grote opsteker voor de mensenrechtenorganisaties die proberen de wapens uit de wereld te helpen.

"Het huidige politieke klimaat maakt het moeilijk om uitvoervergunningen te krijgen voor clustermunitie", zo legde de groep Textron woensdagavond uit in een mededeling aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.



Eind mei besliste de Amerikaanse regering om de levering van de door Textron gemaakte clusterbommen aan Saoedi-Arabië stop te zetten, onder druk van ngo's en Congresleden.



Clusterbommen bevatten allemaal kleine bommetjes, die zich verspreiden over een groot gebied, maar niet altijd ontploffen. Ze ontploffen bij het minste contact en kunnen zo jaren later nog burgerslachtoffers maken.



De bommen zijn verboden door het Oslo-verdrag van 2008, maar dat werd niet door de VS geratificeerd. Ze vonden dat het gebruik van de bommen in sommige gevallen gerechtvaardigd kan zijn.



Washington heeft de bommen al jaren niet meer gebruikt, maar bleef ze exporteren. Nog vijftien andere landen maken clustermunitie, onder meer China, Rusland en Israël.