Dodelijk , besmettelijk virus dat verspreid wordt door teken duikt op in Madrid

2/09/16 - 00u16 Bron: The Guardian

De gezondheidsinstanties in Madrid proberen te vermijden dat er in de stad een epidemie uitbreekt van de Krim-Congo-hemorragische koorts. Een man overleed al aan de gevolgen en besmette een verpleegster die hem behandelde. Een 200-tal mensen die met hen in contact kwamen, worden nu nauw in het oog gehouden.

De Krim-Congo-hemorragische koorts komt voor in Afrika, de Balkanlanden, het Midden-Oosten en sommige delen van Azië. De ziekte wordt veroorzaakt door een beet van een besmette teek. Wie het virus oploopt, maakt 10 tot 40 procent kans om te overlijden.



De 62-jarige man, die op 25 augustus overleed in een ziekenhuis in Madrid, liep het virus vermoedelijk op nadat hij door een teek werd gebeten tijdens een natuurwandeling in de regio Castilla-Léon.



Een verpleegster die de man verzorgde op de afdeling intensieve zorgen van een ander ziekenhuis, verblijft momenteel in isolatie. Haar toestand is stabiel. "



Alles wijst erop dat de oorzaak van de ziekte in de eerste plaats de tekenbeet is die de patiënt zelf aanhaalde... De verpleegster raakte geïnfecteerd na contact met lichaamsappen terwijl ze hem verzorgde op de eenheid intensieve zorgen van het Infanta Leonor-ziekenhuis", zo lieten de autoriteiten weten in een verklaring.



De koorts komt voor in Oost-Europa, maar wordt soms overgebracht door mensen die het virus tijdens een bezoek aan besmette gebieden opliepen. Volgens de Spaanse autoriteien is het echter de eerste keer dat het virus in een West-Europees land opduikt na een tekenbeet.