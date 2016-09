"Pas op dat het je niet besmet": vrouw die dochter wegtrekt van baby met beperking breekt hart kersverse mama

Koen Van De Sype

De Britse Jennifer Kewley (25) krijgt van overal steunbetuigingen nadat ze in een post op Facebook vertelde hoe ze tijdens het winkelen met haar andersvalide zoon gekwetst werd door de opmerkingen van een andere moeder. Die wilde niet dat haar dochter in de buurt zou komen van kleine Spencer, uit angst dat ze misschien "besmet zou worden".

"Ziet hij eruit of je iets van hem kunt oplopen? Nee! Ziet hij eruit als een 'het'? Hij is een jongen!", schreef Kewley ontdaan bij een foto van haar zoontje. Spencer heeft een chronische longziekte en cerebrale parese (CP), een neurologische aandoening die de samenwerking tussen de spieren en het centrale zenuwstelsel bemoeilijkt. Hij moet drie keer per dag medicatie nemen. Bruut Kewley verwees met haar post naar een incident van eerder die dag. Een klein meisje was tijdens het winkelen naar haar kinderwagen toegekomen, had naar de kleine jongen gekeken en gezegd: "Oh, een baby". Waarop haar moeder haar bruut bij het kindje vandaan had gehaald met de woorden: "Ga ervan weg. Straks besmet het je nog." Daarop was ze met haar dochter weg gebeend.

"Ik was compleet in shock. Ik begrijp niet hoe iemand zo kan spreken over een kind" Jennifer Kewley

De jonge mama was zo verbouwereerd dat ze op het moment zelf niets kon uitbrengen. "Ik was compleet in shock. Ik begrijp niet hoe iemand zo kan spreken over een kind", schreef ze daarna op Facebook. "Ik maak me zorgen over het voorbeeld dat ze stelt voor haar kind. We zien soms tieners naar onze zoon kijken en 'iew' zeggen, maar dat zijn kinderen. Dit was een volwassen vrouw."



Warme reacties

Nadat ze haar frustratie over de onwetendheid van de vrouw geventileerd had op de sociale media, kreeg Kewley - die in de gezondheidszorg werkt en samen met haar vriend Liam McAllister (26) nog een tweede zoontje heeft - een golf van warme reacties terug: 400 likes en bijna 200 steunbetuigingen staken haar en haar gezin een hart onder de riem.