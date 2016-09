Wallonië lanceert Chinees kwaliteitslabel: noedels in hotelkamer, gerechten zonder room

Door: redactie

1/09/16 - 22u07 Bron: Belga

© thinkstock.

Wallonië Wallonië heeft vandaag een Chinees kwaliteitslabel voor onder meer hotels en restaurants gelanceerd. Wie in aanmerking wil komen moet onder meer instantnoedels voorzien in de kamers en gerechten zonder room aanbieden.

Waals minister van Toerisme René Collin schat dat er tegen 2020 zo'n 600 miljoen Chinezen naar Europa zullen komen en die wil hij naar zijn regio lokken. Daarvoor werd het label 'Qualité Chine' uitgewerkt in samenwerking met de Chinese dienst voor toerisme.



Zaken die het keurmerk willen voeren moeten onder meer bijzondere aandacht besteden aan het onthaal en bewegwijzering in het Chinees voorzien. In de hotelkamers dienen thee en instantnoedels voorhanden te zijn. Restaurants moeten kleinere porties aanbieden, gerechten zonder room bereiden en veel groene groenten voorzien.



Wie zich achter het label schaart kan rekenen op opleiding door de Waalse dienst voor toerisme en ondersteuning van de contacten in China.



Vorig jaar landden 40.000 Chinese toeristen in Luik, als startpunt voor een rondreis door Europa.