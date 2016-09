Ufojagers spotten deze vreemde lichtgevende objecten aan internationaal ruimtestation

Koen Van De Sype

1/09/16 - 19u47 Bron: Daily Mail, The Sun

Deze keer zijn ze er honderd procent zeker van dat ze het bewijs hebben dat we niet alleen zijn in het heelal. Ufospotters hebben op YouTube een filmpje gedeeld waarop het internationaal ruimtestation ISS te zien is. Op de beelden is plots twee keer een lichtgevend object waar te nemen dat passeert.