Krachtige zeebeving voor kust van Nieuw-Zeeland

Door: redactie

1/09/16 - 19u36

© http://earthquake.usgs.gov/.

Op 167 kilometer van de kust van Nieuw-Zeeland heeft er vandaag een krachtige zeebeving plaatsgevonden.

De beving had van kracht van 7,1 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van ruim 30 kilometer. Dat meldt het wetenschappelijk bureau United States Geological Survey.



De beving werd licht gevoeld door inwoners van Rotorua en Gisborne, plaatsen op het Noordereiland. Vooralsnog is niets bekend over eventuele slachtoffers en/of materiële schade. Er werd geen tsunami-alarm afgekondigd.