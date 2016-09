Rechtbank schorst boerkiniverbod in Nice

Door: redactie

1/09/16 - 19u18 Bron: AFP

© epa.

Het Franse gerecht heeft vandaag het boerkiniverbod op de stranden van Nice geschorst. Volgens de administratieve rechtbank van de stad wordt de maatregel niet gerechtvaardigd door "de emoties" die veroorzaakt werden door de terreuraanslag van 14 juli.

Vrijdag had de Franse Raad van State al geoordeeld dat de boerkini geen problemen voor de openbare orde oplevert en dus niet verboden kan worden door de burgemeesters. Desondanks besloten verscheidene Zuid-Franse badplaatsen hun beslissing te handhaven, maar hun maatregelen worden nu één voor één geschorst.



Dat gebeurde deze week al in Fréjus en Cannes en donderdag dus ook in Nice. "De emotie en ongerustheid die voortvloeit uit de terreuraanslagen volstaat niet om de verbodsmaatregel wettelijk te rechtvaardigen", zo oordeelde de lokale administratieve rechtbank donderdag. Gisteren had de advocaat van de stad nog betoogd dat de openbare orde wel degelijk in het gedrang was, daarbij verwijzend naar "een bevolking (...) bijna op de rand van een burgeroorlog".



In Nice kwamen op de nationale feestdag van 14 juli 86 mensen om het leven nadat een jihadist met een vrachtwagen op een menigte inreed.