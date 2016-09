Rebellen willen IS zware klap toedienen in Noord-Syrië

Door: redactie

1/09/16 - 18u58 Bron: DPA

Het Turkse leger en de Syrische rebellen waren een goeie week geleden een offensief begonnen en hadden de grensstad Jarablus op de jihadisten veroverd. © ap.

Door Turkije gesteunde rebellen bereiden in het noorden van Syrië blijkbaar een nieuw offensief tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) voor. De rebellen verklaarden vandaag 14 dorpen aan de grens met Turkije, die in handen zijn van de jihadisten, tot "militair gebied". Tegelijkertijd riepen ze de bewoners op de dorpen te verlaten. Het Vrije Syrische Leger (FSA) zal naar de dorpen oprukken, klinkt het.