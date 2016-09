EasyJet gooit model van het vliegtuig na epilepsieaanval (ondanks groen licht van hulpverleners)

Koen Van De Sype

1/09/16 - 18u54 Bron: The Indepenten

© Instagram/Helen Stephens .

"Als een kind dat de klas wordt uitgestuurd." Zo voelde de Britse Helen Stephens (30) zich gisteren toen het cabinepersoneel van een EasyJetvlucht naar Griekenland haar van het vliegtuig gooide omdat ze een epileptische aanval had gekregen net voor het vertrek. Volgens de hulpverleners was ze nochtans perfect in staat om te vliegen.

Stephens was onderweg naar het huwelijk van een vriendin, toen ze na het boarden op de luchthaven van Gatwick onwel werd. "De epilepsieaanval duurde maar enkele seconden", vertelt ze zelf. "Ik moest gewoon even op adem komen. De medische hulpverleners die erbij werden geroepen, zeiden dat ik in prima conditie was om te vliegen."



Onverbiddelijk

Maar het cabinepersoneel was onverbiddelijk en vroeg de vrouw het toestel te verlaten. "Ik wás al een beetje gegeneerd en moest terug naar mijn plaats om mijn paspoort, boek en rugzak te halen terwijl iedereen zat te staren", gaat ze verder. "Alsof ik een stout schoolmeisje was. Mochten ze mij nu nog met een brancard van het vliegtuig moeten dragen hebben, dan had ik het begrepen. Maar ik had helemaal niets."



EasyJet bood de vrouw een zitje aan op de volgende vlucht naar Griekenland en een overnachting. "Die vlucht was 24 uur later. Goed van hen, maar ik was liever al in Griekenland geweest", zucht ze.



Procedure

Volgens EasyJet zelf werd gewoon de procedure gevolgd. "Er is inderdaad een passagier van het vliegtuig gezet op vlucht EZY8747 van Londen Gatwick naar Zakynthos", klinkt het. "Er was bezorgdheid over haar gezondheidstoestand en of ze wel kon vliegen."



Later werd daar nog aan toegevoegd dat de standaardprocedure werd gevolgd, die passagiers niet toelaat te vliegen binnen de 24 uur na een aanval, zonder medische toestemming.



Luisteren

Stephens is daar niet mee akkoord. "Er zijn verschillende gradaties van epilepsie. Ze zouden beter moeten luisteren naar patiënten en hulpverleners. Dat deden ze niet."



Ze kreeg bijval van de belangenorganisatie Epilepsy Action. Die verklaarde dat er geen bewijs bestaat dat vliegen slecht zou zijn voor mensen die lijden aan epilepsie.