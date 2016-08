Florida zet zich schrap voor orkaan Hermine

Door: redactie

1/09/16 - 15u57 Bron: Belga

Een meisje en haar oma waden door overstroomde straten van Largo, Florida. © ap.

Het Amerikaans Nationaal Orkaancentrum heeft vanmorgen voor de hele oostkust een waarschuwing gegeven voor de komst van de tropische storm Hermine. De weerkundige dienst gaf een stormwaarschuwing voor de kustplaatsen in het noordoosten van Florida, Georgia en een deel van South Carolina en North Carolina.

Er werd eerder al een orkaanwaarschuwing gegeven voor een deel van de kust van Florida aan de Golf van Mexico in de omgeving van Tallahassee. Verwacht wordt dat Hermine vanavond laat of vrijdagochtend voor het bereiken van het vasteland orkaankracht bereikt, aldus de voorspellingen van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).