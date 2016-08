Zware explosies op lanceerbasis Cape Canaveral

Door: redactie

1/09/16 - 15u31

Kennedy Space Center webcam shows aftermath of explosion on launch pad. pic.twitter.com/53tXYrjxgm

Op de raketlanceerbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida hebben verschillende explosies plaatsgevonden. Dat blijkt uit foto's op Twitter en is bevestigd door de NASA. Volgens de lokale autoriteiten vielen er geen gewonden, meldt ABC News.

Naar verluidt is een raket van het Amerikaanse bedrijf SpaceX ontploft, maar officieel is dat nog niet bevestigd. Het zou gaan om de onbemande Falcon 9-draagraket, die zaterdag zou gelanceerd worden.



De raket zou volgens de krant Jerusalem Post een Israëlische communicatiesatelliet van 85 miljoen dollar dragen, die vermoedelijk mee vernield werd. De Amos 6 satelliet moest Facebook ondersteunen, internetconnectiviteit naar Afrika brengen en tv-diensten leveren aan Europa en het Midden-Oosten.



De raket stond op een lanceerplatform en zou tijdens voorbereidingen van de lancering geëxplodeerd zijn, meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press. Het is nog niet duidelijk wat er verkeerd is gelopen.



De schokken van de explosies waren tot verschillende kilometers ver voelbaar. Boven het lanceercomplex hangt een dikke zwarte rookpluim.



Elon Musk richtte SpaceX in 2002 op met de bedoeling lanceerkosten te reduceren en zo het reizen naar Mars betaalbaar te maken. Het bedrijf wil in 2018 een eerste onbemande vlucht naar Mars sturen, in 2024 wil SpaceX de eerste mensen naar Mars sturen.