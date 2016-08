Twee door Frankrijk uitgewezen Marokkanen wilden "zware aanslagen" plegen

Door: redactie

TERREURDREIGING Twee geradicaliseerde Marokkanen, die vorige week door Frankrijk werden uitgewezen naar hun land van herkomst, wilden in naam van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) "zware aanslagen" plegen in Frankrijk en Marokko. Dat deelde het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken mee.

"Het onderzoek van het centraal gerechtelijk bureau bracht hun terroristische intenties en hun volledige instemming met de strategie van Daesh (Arabisch acroniem van IS) aan het licht, aldus een communiqué van het ministerie.



In Frankrijk en Marokko

"Een van de verdachten is geronseld door een leider van Daesh uit het Syrisch-Iraaks gebied om in naam van IS zware terroristische aanslagen te coördineren in Frankrijk. Tegelijkertijd kreeg de man een uitgebreide training van Daesh om terroristische aanslagen te plegen in Marokko in vitale sectoren en op de verschillende veiligheidsdiensten", aldus nog het ministerie.



Beide Marokkanen waren vorige vrijdag door Frankrijk uitgewezen omdat ze een "acute bedreiging' vormden voor de openbare orde, aldus de Franse autoriteiten.



Terreurcellen ontmanteld

Marokko bleef door een gematigde islamitische koers en alerte reacties tegen het jihadisme de voorbije vier jaar gespaard van moordende aanslagen. Het koninkrijk werd in het verleden wel getroffen door aanslagen met 45 doden in Casablanca in 2003 en 17 doden op een toeristische site in Marrakech in 2011. De Marokkaanse autoriteiten hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk meegedeeld dat terreurcellen gelinkt aan de IS werden ontmanteld en ronselaars voor de terreurgroep werden gearresteerd.