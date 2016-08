Agent probeert vrouw te arresteren, maar zij denkt daar anders over

Toen agent Marc Lofton uit Georgia een te snelle wagen aan de kant zette, dacht hij dat het een gewone routineklus zou worden. Tot hij even later onder de wagen terechtkwam en die over zijn benen reed.

Jessica Fox werd oorspronkelijk aan de kant gezet omdat ze te snel reed, maar eens hij haar identiteit checkte, besefte Lofton dat ze geseind stond voor een ander misdrijf. Hij wilde haar arresteren, maar daar dacht de 28-jarige vrouw duidelijk anders over.



Na een worsteling waarbij de agent er niet in slaagt om haar uit de auto te halen, rijdt ze gewoon zonder verpinken weg. De agent laat echter niet meteen los, en komt zo enkele meters verder zelf onder de wagen terecht. Fox rijdt over zijn beide benen, waarbij een van zijn achillespezen scheurt. Hij loopt ook een hersenschudding op.



Uiteindelijk wisten de agenten haar enkele dagen later op te pakken. Lofton, die voorlopig met krukken loopt, is blij dat ze gevonden is. "Als ze zich al zo gedraagt tegen een agent, wat moet ze dan niet doen bij gewone mensen?"