Als je 's avonds laat eet, verhoog je het risico op een hartaanval

GEZONDHEID Wanneer je minder dan twee uur na het avondeten gaat slapen, breng je je gezondheid in gevaar. Je lichaam bevindt zich dan immers nog in een soort alarmtoestand. Je late avondmaal zorgt er dan voor dat je bloeddruk 's nachts niet daalt, waardoor je risico op een hartaanval toeneemt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Gezondheidsexperts adviseren dat je voor 19 uur 's avonds eet zodat je lichaam de tijd krijgt om je eten te verteren en te rusten. Laat eten brengt meer schade toe aan het hart dan veel zout eten, zo waarschuwen specialisten in Daily Telegraph. Hoge bloeddruk Cardiologen aan een Turkse universiteit bestudeerden meer dan 700 mannen en vrouwen met hoge bloeddruk om na te gaan wat de gezondheidsimpact is van verschillende etenstijden en de samenstelling van hun dieet. De meest significante impact op de bloeddruk 's nachts bleek van het laat eten te komen. Wie laat at, bleek dubbel zo vaak aan hypertensie te lijden, wanneer de bloeddruk 's nachts niet voldoende afneemt.

Bloeddruk en adrenaline

De bloeddruk moet 10 procent dalen, maar bij bijna een kwart van de mensen die minder dan twee uur na het avondeten naar bed gingen, zakte de bloeddruk niet voldoende. Dit tegenover 14,2 procent van de proefpersonen die vroeger aten. Laat eten bleek ook de productie van stresshormonen zoals adrenaline te stimuleren.



Bovendien: bij wie niet had ontbeten bleek die daling van de bloeddruk ook onvoldoende, maar niet ontbijten bleek minder impact te hebben dan laat eten 's avonds.



Kunstlicht

Professor cardiologie Ebru Ozpelit van de universiteit van Izmir stelt dat onze moderne levensstijl en zaken zoals kunstlicht ervoor zorgen dat mensen later eten. Op het congres voor cardiologen in Rome verklaarde ze: "We moeten de ideale tijdstippen en frequentie van onze maaltijden beter vastleggen want wannéér we eten is wellicht net zo belangrijk als wat we eten".