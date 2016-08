Zon, zee, strand: Syrië lonkt naar zonnekloppers met blitse reclamevideo

AJ

1/09/16 - 12u23 Bron: 9news.com.au, lavanguardia.com

Video Geen haar op uw hoofd dat er wellicht aan denkt om op strandvakantie te gaan naar Syrië, maar toch wil het Syrische regime zonnekloppers lokken. Een blitse video moet toeristen overtuigen.

Op de tonen van 'Faded' van Alan Walker ziet u een jetskiër het azuurblauwe water doorkruisen, gevolgd door luchtbeelden van een levendig strand, chique hotels en aanlokkelijke palmbomen. Geen reclame voor een vakantie op Tenerife, maar een video om toeristen naar het door oorlog verscheurde Syrië te lokken.



In het filmpje op zijn Facebookpagina prijst de dienst voor toerisme het "altijd mooie" Syrië aan, en gebruikt daarvoor de kuststad Tartus als uithangbord. Wat er echter niet bij wordt vermeld, is dat in Tartus eerder dit jaar verscheidene zelfmoordaanslagen door IS-strijders plaatsvonden.



In 2011, voor de burgeroorlog in alle hevigheid losbarstte, kreeg Syrië nog bijna acht miljoen toeristen over de vloer. In 2013 waren dat er nog amper 465.000. Het Syrische regime hoopt de door de burgeroorlog ingestorte economie opnieuw op de rails te krijgen via het toerisme. De voorbije vijf jaar kostte de oorlog in Syrië het leven aan bijna 300.000 mensen. Meer dan 11 miljoen inwoners sloegen op de vlucht voor het geweld tussen de troepen van president Bashar al-Assad en zijn tegenstanders enerzijds, en door de terreur van IS anderzijds.