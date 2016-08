Moeder van drie overleeft ongeval, maar wordt doodgeschoten na crash

Bewerkt door: Redactie

1/09/16 - 11u31

Een voorstad van Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, is zaterdag opgeschrikt door een geval van zinloos geweld. Deborah Pearl (53) overleefde een verkeersongeluk, maar werd na de crash neergeschoten door haar aanrijder. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen De schutter is een voormalige marinier, die twee keer dienst deed in Irak, zo meldt The Independent.