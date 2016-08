Grote vechtpartij breekt uit op Frans naaktstrand

Bewerkt door: Redactie

1/09/16 - 09u54 Bron: The Sun

© thinkstock.

Bezoekers van een naaktstrand zijn met elkaar op de vuist gegaan in de Franse gemeente La Teste-de-Buch (Arcachon). De ruzie ontstond tussen naakte badgasten en een tiental lokale jongeren dat weigerde uit de kleren te gaan, zo meldt The Sun.

Volgens het Britse boulevardblad betraden de jongeren het strand en staarden ze de naakte vrouwen aan. De situatie escaleerde nadat aanwezige badgasten de jongelui vroegen hun "kleren uit te doen of op te rotten". Tussen de beide kampen werden slagen uitgedeeld en de verwijten vlogen heen en weer, meldden getuigen, die uiteindelijk de politie verwittigden.



Een team van de Franse oproerpolitie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Twee jongeren die probeerden te vluchten, werden opgepakt. Ze kwamen later die dag weer vrij. De politie is een onderzoek gestart naar het gevecht.



Naaktrecreatie wordt steeds populairder bij onze zuiderburen. Tegelijk stijgt ook het aantal problemen op de naaktstranden. Eerder deze maand werd een Britse man nog aangeklaagd nadat hij hopen foto's had genomen van jonge vrouwen en meisjes op een naakstrand in Zuid-Frankrijk.