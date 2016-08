Amerikaanse journaliste vastgehouden in Turkije

Door: redactie

1/09/16 - 08u26 Bron: Belga

Turkije houdt sinds begin augustus een Amerikaanse journaliste vast op verdenking van het "schenden van een militaire zone", zo heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren gezegd.

Volgens de woordvoerder van het State Department, John Kirby, wordt Lindsey Snell sinds 7 augustus vastgehouden en konden Amerikaanse diplomaten haar op 26 augustus bezoeken.



Op haar Twitteraccount zegt de journaliste in Istanboel te wonen en als videojournaliste te werken voor meerdere westerse media, zoals de Amerikaanse televisiezenders ABC en MSNBC, en de nieuwssite VICE News. Op Facebook staat dat de moslima afkomstig is uit Florida, waar ze in 2005 haar universiteitsdiploma behaalde.



Op 5 augustus plaatste ze op Facebook dat ze iets meer dan twee weken ervoor werd ontvoerd door (het vroegere) al-Nusra in Syrië, maar kon ontsnappen.



Shell werd gearresteerd toen ze naar Turkije terugkeerde. "Zoals ik het begrijp, was ze vanuit Syrië naar Turkije teruggekeerd en wordt daar vastgehouden in een gevangenis in de provincie Hatay. Ze wordt vervolgd voor de schending van een militaire zone", aldus Kirby.