Harde beelden: rebellen behandelen brandwonden van kindje met modder "want er is niets anders"

Door:

1/09/16 - 08u09 Bron: Daily Mail Door: Tine Kintaert 1/09/16 - 08u09 Bron: Daily Mail

What is Hot in the World: Syrian child 'treated with mud' for severe burns caused by Incen… https://t.co/DAj46TFK7h pic.twitter.com/YMqfF1drOO — Intercontinental (@CQEnergy) 29 augustus 2016

video Het zijn gruwelijke beelden: een klein Syrisch meisje dat helemaal in shock is terwijl enkele mannen haar insmeren met modder. Ze proberen zo de brandwonden van het kind af te koelen, want van degelijk medisch materiaal is in de regio al lang geen sprake meer.