Nederlandse komt om tijdens solofietstocht in VS: "We begrijpen niet wat er gebeurd is"

Nadia Berkelder

1/09/16 - 06u32 Bron: AD.nl

Sonja Greve © Privéfoto.

Een droomfietsreis in Californië werd haar fataal. Elf dagen nadat Sonja Greve aan de laatste etappe begon, werd ze levenloos gevonden. Wat er precies is gebeurd met de 45-jarige dame uit Nederland, weet niemand.

Het was haar droomreis: op de fiets door natuurpark Yosemite en het noorden van Californië. Sonja had eerder de halve wereld al doorgefietst: Spanje, Portugal, Bali, Sri Lanka... Ze fietste een keer van haar woonplaats Barendrecht naar Rome.



"Ze ging tot nu toe altijd met gezelschap", vertelt haar zus Marjolein. "Met haar partner of met een groep. Ik heb zelf in 2007 samen met haar nog door de Rocky Mountains gefietst. Dit was haar eerste reis alleen. Ze wilde dit heel graag voor zichzelf doen."



Afgeweken van route

Sonja, die coach was bij trainingsbureau Ciep in Leiden, had een prachtige tocht door Yosemite gemaakt en was begin augustus op de terugweg richting de kust. Ze was afgeweken van de route die ze thuis had uitgestippeld, omdat het te warm was onderweg, vertelt Marjolein.



"Er waren twee mogelijkheden om naar Hollister, de volgende plaats, te fietsen. Eén route ging via de snelweg, maar dat is haar afgeraden door de mensen waar ze overnachtte. De andere ging door de bergen, over een onverharde weg." Bosbranden in Yosemite National Park © AP.

Enorm verlaten

Het aanbod van haar gastheren om haar met de auto over de bergen te brengen, sloeg Sonja af. "Het hele stuk is enorm verlaten, maar op de kaart is het gewoon een weg", zegt Marjolein. Sonja besloot tóch te fietsen. Het was een kilometer of zestig, een afstand die voor een geoefende vakantiefietser goed te doen is, ook door heuvelachtig terrein, en ook als het warm is. Ergens onderweg moet ze de weg kwijtgeraakt zijn. "Ze is niet eens zo ver van de plaats waar ze naar op weg was gevonden."



Wat er precies is gebeurd in de onherbergzame heuvels, weet de familie van Sonja niet. Het lijkt er niet op dat ze is gevallen met haar fiets. "We weten niet hoe ze daar heeft rondgedoold. Het is heel gek. Ze had een gps bij zich om de weg te vinden en ze had een kompas op haar fiets." De weg waarover ze reed was niet makkelijk: onverhard en verlaten. Haar telefoon moet geen bereik gehad hebben. "Ze had misschien wel meer water moeten meenemen. Ze had zo'n fles van anderhalve liter bij zich. Daar zat een gat in." Het ruige terrein van Yosemite National Park © Marcel Wagenaar.