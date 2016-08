Diplomatieke rel in Zuid-Amerika na afzetting Rousseff

Door: redactie

1/09/16 - 04u46 Bron: ANP

Aanhangers van Dilma Rousseff protesteren tegen haar afzetting van de Braziliaanse president. © afp.

De afzetting van de Braziliaanse president Dilma Rousseff, lijkt tot een diplomatieke rel in Zuid-Amerika te leiden. Zowel Venezuela, Ecuador en Bolivia hebben hun ambassadeurs teruggeroepen uit Brazilië.

Rousseff werd gisteren door de Senaat weggestuurd omdat ze in 2014 met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Ze stelde die rooskleuriger voor om haar kansen op herverkiezing te vergroten, oordeelde het hogerhuis. Van de 81 senatoren stemden er 61 voor afzetting en 20 tegen. De conservatieve vicepresident Michel Temer is beëdigd als haar opvolger.



Verenigde Staten

Nicolas Maduro, president van Venezuela, stelt dat de Verenigde Staten achter de afzettingsprocedure zit. "Dit is niet aleen een coup tegen Dilma, maar ook tegen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied", stelt hij.



Nieuw tijdperk

Michel Temer, de nieuwe president van Brazilië, heeft direct na zijn aanstelling een "nieuw tijdperk" aangekondigd voor de grootste Latijns-Amerikaanse economie. Hij wil op zoek gaan naar investeerders. Direct na de ceremonie stapte hij op het vliegtuig naar China, waar hij dit weekend zal deelnemen aan de G20 bijeenkomst.