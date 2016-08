Mexicanen teleurgesteld in "slappe" president na "rampzalig" bezoek Trump

Door: redactie

1/09/16 - 03u48

Donald Trump (rechts) op bezoek bij de Mexicaanse president Peña Nieto. © afp.

In Mexico is met teleurstelling gereageerd op de ontmoeting van president Enrique Peña Nieto met Donald Trump. De Mexicanen hadden gehoopt dat hun president een excuus zou eisen van de Republikeinse presidentskandidaat vanwege zijn denigrerende uitspraken over Mexicanen die in de VS wonen.