"Belgische klimster omgekomen in Rusland"

Door: redactie

1/09/16 - 01u01 Bron: Belga

© Google Maps.

Een Belgische toeriste zou zijn omgekomen bij het beklimmen van de Elbroes, in de Noordelijke Kaukasus in Rusland. Dat meldde het Russische persagentschap TASS. Een andere Belgische deelnemer aan de expeditie zou gewond zijn geraakt, maar in veiligheid gebracht zijn.