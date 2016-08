Twee politieagenten en burger neergeschoten in Kopenhagen

Door: Redactie

1/09/16

Tijdens een politie-operatie in de vrijstaat Christiania in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn twee agenten neergeschoten. Dat meldt de Kopenhaagse politie op Twitter. Een agent werd geraakt in het been, een andere in het hoofd. Daarnaast werd ook een burger geraakt in het been.