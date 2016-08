"EU-steun aan Moldavië is pure verspilling"

Door: redactie

De premier van Moldavië Iurie Leanca (midden) heeft bezoek van de Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken. © epa.

Ruim 780 miljoen euro EU-steun aan Moldavië sinds 2007, bedoeld om het openbaar bestuur te hervormen, heeft nauwelijks effect gehad. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer in Luxemburg, die als hoeder van de EU-financiën aantekent dat de Europese Commissie meer voorwaarden en eisen moet stellen voor de hulp.

Moldavië, dat tussen Roemenië en Oekraïne ligt ingeklemd, is het armste land van Europa en worstelt met een zwakke en corrupte overheid. Per hoofd van de bevolking gerekend ontvangt de republiek (3,5 miljoen inwoners) jaarlijks 37 euro, dat is de meeste steun die Brussel geeft aan zes Oost-Europese buurlanden waaronder Armenië en Wit-Rusland.



Gebrek aan politieke wil

Het falen van het programma ligt onder meer aan een gebrek aan politieke wil bij de Moldaviërs, aldus de Rekenkamer, maar ook aan onvoldoende afstemming van projecten op nationale strategieën.