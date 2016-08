President Temer belooft "nieuw tijdperk" voor Brazilië na afzetting Rousseff

Door: redactie

1/09/16 - 00u34 Bron: Belga

De nieuwe Braziliaanse president Temer zwaait tijdens zijn inauguratieceremonie. © epa.

Michel Temer, de nieuwe president van Brazilië, heeft "een nieuw tijdperk" beloofd voor de grootste Latijns-Amerikaanse economie, enkele uren nadat Dilma Rousseff door de Senaat werd afgezet voor het opsmukken van de begroting.

Dilma Rousseff neemt afscheid: "Dit is een 'tot ziens', geen 'vaarwel', verzekerde ze haar aanhangers. © getty. Een Rousseff-aanhangster huilt nadat ze hoort dat de ex-presidente is afgezet. © getty.

"Vandaag starten we een nieuw tijdperk van twee jaar en vier maanden, dat moet eindigen met het applaus van de Brazilianen. Dat zal niet makkelijk zijn", zei Temer tijdens de eerste vergadering van zijn kabinet, die live werd uitgezonden op de televisie.



Sociale programma's

De 75-jarige Temer was al interim-president van Brazilië sinds mei. Na de afzetting van Rousseff werd hij gisteren officieel aangesteld als president, wat hij zal blijven tot aan de volgende verkiezingen eind 2018. Verwacht wordt dat zijn conservatieve regering de dure sociale programma's zal terugschroeven om zo de begroting in evenwicht te krijgen en de economie in Brazilië nieuw leven in te blazen.



Temer is nog maar weinig bekend op het wereldtoneel, maar zal zondag zijn debuut maken op de G20 in China. Daar zal hij waarschijnlijk zijn liberale programma uiteenzetten.